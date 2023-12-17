В Беларуси придумали пиццу со вкусом Нового года 17.12.2023, 15:11

Что вошло в состав блюда?

Одна из минских сетей пиццерий придумала пиццу со вкусом Нового года. Точнее — с аллюзией на традиционные новогодние бутерброды со шпротами.

Новинку заметило издание «Как тут жить».

В составе нетривиальной пиццы: шпроты в масле, соленые огурчики, сыр твердый, моцарелла, майонез и лимон.

Эта пиццерия известна своими новогодними предложениями. Пару лет назад перед праздниками можно было заказать пиццу-оливье и даже пиццу с селедкой под шубой.

Шпротная пицца здесь уже тоже была — в канун 2020 года. Очевидно, такой вкус Нового года любители итальянской еды оценили, и заведение решило вернуть ее в меню.

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