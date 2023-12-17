Как легко отмыть бокалы и стаканы для праздничного стола? 3 17.12.2023, 15:24

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Есть простое решение.

Перед новогодними праздниками важно, чтобы вся посуда сверкала и блестела — и тогда не придется краснеть перед гостями. Но что делать, если как бы вы не терли бокалы для вина или шампанского, на них все равно остается непонятный налет и разводы?

Оказывается, есть простое решение, пишет telegraf.news.

Следуя этому способу, вы сможете быстро и без лишних затрат вернуть бокалам и стаканам прозрачность и блеск.

Вам понадобится лишь одна недорогая жидкость, которую можно найти почти в любом продуктовом магазине, а также газета. При этом, у многих это средство наверняка есть дома.

Так, эксперты советуют замочить такую посуду в растворе из теплой воды и… уксуса. Именно эта жидкость помогает восстановить стеклянную посуду, устраняя мутную пленку, которая остается на ней.

В белорусских магазинах литровую бутылку уксуса можно найти за 2,4 рубля. Этого будет достаточно, чтобы перемыть несколько наборов бокалов и стаканов.

Все, что вам нужно сделать, это добавить на 1 литр воды 1 столовую ложку уксуса, а затем поместить в раствор фужер или стакан.

Важно! Вода не должна быть горячей и превышать 60°. В этом случае бокалы помутнеют сильнее.

А зачем газета?

Кроме того, специалисты рекомендуют уделять время полировке посуды — с помощью газеты или салфетки из микрофибры. Они должны придать бокалам сверкающий и незапятнанный вид.

Возьмите… рис

Еще один совет: чтобы почистить труднодоступные места у ножке бокала, потрите их обычным рисом. Используйте немного теплой воды, чтобы зерна мягко очистили внутреннюю поверхность бокала.

Что нельзя делать ни в коем случае?

Мыть стеклянную или хрустальную посуду в посудомоечной машине. Это плохая идея, так как моющее средство и горячая вода могут привести к тому, что бокалы треснут или помутнеют.

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