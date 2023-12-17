В Беларуси решили взять под контроль «все ингредиенты для оливье»8
- 17.12.2023, 15:39
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МАРТ заявил о странной инициативе.
Замначальника одного из отделов МАРТ Наталия Черепович заявила, что ее ведомство намерено следить за запасами в магазинах перед наступлением Нового года в Беларуси.
По ее словам, в список попали «необходимые товары» на праздники.
Чиновница утверждает, что министерство следит, чтобы в белорусских торговых сетях был «широкий ассортимент» товаров к зимним праздникам.
«МАРТ контролирует эту ситуацию. В настоящее время в торговых объектах ведется накопление необходимых товаров, которые позволят обеспечить бесперебойную торговлю в предпраздничные и праздничные дни», — заявила Наталия Черепович, передает БелТА.
Зачем нужен такой контроль и были ли ранее случаи, чтобы белорусские магазины не воспользовались предновогодним ажиотажем и отказались от продажи всего необходимого, представительница МАРТ не уточнила. Зато рассказала, что чиновники взяли под особый контроль еще такие важные, по их мнению, алкогольные напитки и продукты:
Шампанское,
игристые вина,
кондитерские изделия,
новогодние подарки,
ингредиенты для салата оливье,
икру,
копчености.