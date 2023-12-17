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В Беларуси решили взять под контроль «все ингредиенты для оливье»

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  • 17.12.2023, 15:39
  • 3,318
В Беларуси решили взять под контроль «все ингредиенты для оливье»

МАРТ заявил о странной инициативе.

Замначальника одного из отделов МАРТ Наталия Черепович заявила, что ее ведомство намерено следить за запасами в магазинах перед наступлением Нового года в Беларуси.

По ее словам, в список попали «необходимые товары» на праздники.

Чиновница утверждает, что министерство следит, чтобы в белорусских торговых сетях был «широкий ассортимент» товаров к зимним праздникам.

«МАРТ контролирует эту ситуацию. В настоящее время в торговых объектах ведется накопление необходимых товаров, которые позволят обеспечить бесперебойную торговлю в предпраздничные и праздничные дни», — заявила Наталия Черепович, передает БелТА.

Зачем нужен такой контроль и были ли ранее случаи, чтобы белорусские магазины не воспользовались предновогодним ажиотажем и отказались от продажи всего необходимого, представительница МАРТ не уточнила. Зато рассказала, что чиновники взяли под особый контроль еще такие важные, по их мнению, алкогольные напитки и продукты:

Шампанское,

игристые вина,

кондитерские изделия,

новогодние подарки,

ингредиенты для салата оливье,

икру,

копчености.

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