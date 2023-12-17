Вдова Макея попала в серьезную аварию 8 17.12.2023, 15:53

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Машину протаранили по дороге в аэропорт.

Руководитель Белорусского государственного академического театра юного зрителя и актриса Вера Полякова-Макей попала в серьезную аварию по дороге в аэропорт российского Новосибирска.

Об этом сообщила художница по костюмам ТЮЗа Наталья Лазарчик.

«По дороге в аэропорт мы с Верой Поляковой попали в ужасную аварию. В нас врезался идиот, машину со всей дури откинуло в автобус. Авто, на котором мы ехали, ремонту не подлежит. С нами и водителем все в порядке. В момент адского столкновения у меня пронеслась мысль: Все? Это все? А потом, когда стояла ногами на земле, вдруг такое счастье ощутила: как прекрасна жизнь, как хочется еще жить!», – написала она в Instagram.

Она сообщила, что в Новосибирске и Бердске было сыграно два спектакля «Мастер и Маргарита».

Напомним, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей внезапно умер в конце ноября 2022 года. Ему было 64 года.

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