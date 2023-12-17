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До +7°С ожидается в Беларуси 18 декабря

  • 17.12.2023, 16:08
До +7°С ожидается в Беларуси 18 декабря

В стране будет преобладать облачная погода.

Гололедица, усиление ветра и до семи градусов тепла ожидается в Беларуси 18 декабря. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Как отметили синоптики, в понедельник на отдельных участках дорог страны сохранится гололедица. Ночью местами по западной части ожидается усиление ветра, его порывы могут составлять до 15-18 м/с.

В стране будет преобладать облачная погода. Временами дождь, ночью и утром местами может образовываться слабый туман. Ветер западный умеренный, ночью порывистый, местами по западу - сильный порывистый.

Температура воздуха в течение суток составит 1-7 градусов тепла.

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