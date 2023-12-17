До +7°С ожидается в Беларуси 18 декабря 17.12.2023, 16:08

В стране будет преобладать облачная погода.

Гололедица, усиление ветра и до семи градусов тепла ожидается в Беларуси 18 декабря. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Как отметили синоптики, в понедельник на отдельных участках дорог страны сохранится гололедица. Ночью местами по западной части ожидается усиление ветра, его порывы могут составлять до 15-18 м/с.

В стране будет преобладать облачная погода. Временами дождь, ночью и утром местами может образовываться слабый туман. Ветер западный умеренный, ночью порывистый, местами по западу - сильный порывистый.

Температура воздуха в течение суток составит 1-7 градусов тепла.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».