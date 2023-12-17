Белорусы стали пить больше полусухого шампанского1
- 17.12.2023, 16:34
Но лидирует полусладкое.
Статистика Белкоопсоюза говорит о том, что структура потребления белорусами видов шампанского меняется, пишет БелТА.
Начальник управления торговли Белкоопсоюза Ольга Кунцова сообщила, что белорусы стали пить больше полусухого шампанского:
- Если раньше наибольшей популярностью пользовалось полусладкое, то теперь это примерно равная доля с полусухим. Увеличивается также доля сухого и брюта.
И все-таки лидером все же остается полусладкое шампанское.