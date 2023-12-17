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Белорусы стали пить больше полусухого шампанского

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  • 17.12.2023, 16:34
Белорусы стали пить больше полусухого шампанского

Но лидирует полусладкое.

Статистика Белкоопсоюза говорит о том, что структура потребления белорусами видов шампанского меняется, пишет БелТА.

Начальник управления торговли Белкоопсоюза Ольга Кунцова сообщила, что белорусы стали пить больше полусухого шампанского:

- Если раньше наибольшей популярностью пользовалось полусладкое, то теперь это примерно равная доля с полусухим. Увеличивается также доля сухого и брюта.

И все-таки лидером все же остается полусладкое шампанское.

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