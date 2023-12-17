Умер режиссер и поэт Отар Иоселиани 17.12.2023, 16:40

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Он называл Путина «вторым после Гитлера».

17 декабря умер грузинский кинорежиссер, сценарист, актер Отар Иоселиани. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

По данным источников канала, режиссер, который в начала 1980-х годов уехал во Францию из-за несогласия с советской цензурой, недавно приехал в Тбилиси и там ушел из жизни. Родственники также подтвердили его уход, пишет 1tv.g.

О смерти Иоселиани рассказал также журналист и фотограф Юрий Рост.

«У нас горе. Ушел Отар Иоселиани – великий кинорежиссер, потрясающий человек и мой ближайший друг», – написал он в Telegram.

В марте 2022 года, комментируя начало полномасштабного вторжения в Украину в интервью теперь запрещенному в России телеканалу «Дождь», Иоселиани назвал президента РФ Владимира Путина «вторым после Адольфа [Гитлера]».

«Если он в своем уме, а не просто мерзавец, то количество жертв, которое висит у него на руках, которые в крови по локти, просто так ему не сойдет, я думаю. И вообще, иметь во главе государства убийцу – это просто невыносимо. «Населил» он словесно дивную страну Украину фашистами, наркоманами и мерзавцами… Нет бы ему посмотреть в зеркало на себя. Наверное, любуется», – сказал грузинский кинематографист, отвечая на вопрос о роли главы страны-агрессора в истории.

Комментируя будущее России, Иоселиани сказал, что она «более чем на 50% населена быдлом».

«Быдло – это означает животное, не думающее, не соображающее, не интересующееся ничем, ничего не знающее, не имеющее совести, потому что совесть идет со знанием чего-то, каких-то правил хотя бы», – говорил режиссер.

Иоселиани считал, что «безумец [Путин] распоясался и смирительной рубашки на него пока что не придумали».

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