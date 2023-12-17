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Американцы «за» помощь Украине, но поддерживают тактику республиканцев

  • 17.12.2023, 16:46
Американцы «за» помощь Украине, но поддерживают тактику республиканцев

Опрос.

Тактика республиканцев, которые задерживают помощь Украине, требуя дополнительного финансирования на усиление южной границы США, поддерживается большинством населения страны. Об этом свидетельствует свежий опрос Harvard CAPS-Harris Poll.

В рамках ежемесячного опроса респондентов спросили: «Как, по вашему мнению, нужно действовать республиканцам: придерживать оказание помощи обеим странам [Украине и Израилю], пока не получат дополнительного финансирования безопасности границы, или одобрить помощь без финансирования границы?»

65% опрошенных выбрали первый вариант, причем даже среди респондентов-демократов он на первом месте (51% против 49%), а среди республиканцев вообще имеет абсолютную поддержку (83% против 17%).

При этом 65% участников опроса считают, что США должны поддерживать Украину в войне против России, хотя нынешний многомиллиардный пакет финансирования поддерживают лишь 49% респондентов.

Практически такие же цифры и у Израиля: 65% респондентов сказали, что США должны поддерживать его в войне с ХАМАС, а рассматриваемый сейчас пакет поддерживают 54%.

В ходе опроса также оказалось, что количество американцев, благосклонно относящихся к Украине, вдвое превышает число антипатиков – 55% против 25%. Разница в 30 п.п. примерно такая же, как у НАТО и Израиля, и гораздо лучше, чем, например, у Верховного суда США или большинства ведущих медиа и соцсетей, таких как CNN, Fox News, Facebook или экс-Twitter.

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