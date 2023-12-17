Американцы «за» помощь Украине, но поддерживают тактику республиканцев 17.12.2023, 16:46

Опрос.

Тактика республиканцев, которые задерживают помощь Украине, требуя дополнительного финансирования на усиление южной границы США, поддерживается большинством населения страны. Об этом свидетельствует свежий опрос Harvard CAPS-Harris Poll.

В рамках ежемесячного опроса респондентов спросили: «Как, по вашему мнению, нужно действовать республиканцам: придерживать оказание помощи обеим странам [Украине и Израилю], пока не получат дополнительного финансирования безопасности границы, или одобрить помощь без финансирования границы?»

65% опрошенных выбрали первый вариант, причем даже среди респондентов-демократов он на первом месте (51% против 49%), а среди республиканцев вообще имеет абсолютную поддержку (83% против 17%).

При этом 65% участников опроса считают, что США должны поддерживать Украину в войне против России, хотя нынешний многомиллиардный пакет финансирования поддерживают лишь 49% респондентов.

Практически такие же цифры и у Израиля: 65% респондентов сказали, что США должны поддерживать его в войне с ХАМАС, а рассматриваемый сейчас пакет поддерживают 54%.

В ходе опроса также оказалось, что количество американцев, благосклонно относящихся к Украине, вдвое превышает число антипатиков – 55% против 25%. Разница в 30 п.п. примерно такая же, как у НАТО и Израиля, и гораздо лучше, чем, например, у Верховного суда США или большинства ведущих медиа и соцсетей, таких как CNN, Fox News, Facebook или экс-Twitter.

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