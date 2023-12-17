В Сербии сегодня выборы 2 17.12.2023, 17:06

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Кого выбирают и кто фаворит.

В Сербии в воскресенье, 17 декабря, состоятся досрочные выборы, по результатам которых будут избраны 250 членов Народной скупщины – однопалатного сербского парламента. Также проходят локальные выборы в автономном крае Воеводина, на которых выбирают 120 депутатов местной скупщины, и более чем в 60 городах и муниципалитетах, в том числе в Белграде.

По последним опросам, пять политических объединений имеют шансы преодолеть проходной барьер и попасть в парламент. В Сербии он установлен на уровне 3%, хотя для партий этнических меньшинств не действует.

Главный фаворит – избирательный блок, сформированный вокруг Сербской прогрессивной партии действующего президента страны Александра Вучича. По последним опросам ее поддерживают от 39% до 45% избирателей.

Второй по величине партнер в сербской коалиции – Социалистическая партия Сербии. Ее когда-то возглавлял умерший в гаагской тюрьме президент Слободан Милошевич, попав туда по обвинениям в военных преступлениях во время войны 90-х годов в бывшей Югославии. Возглавляемый ею избирательный блок имеет поддержку около 9%.

Оппозиция в Сербии разделена на две части.

Первая – это так называемая проевропейская оппозиция во главе с Партией свободы и справедливости под руководством бывшего мэра Белграда Драгана Джиласа. Вместе с ней на выборы идут несколько гражданских, зеленых и левоцентристских партий, чьи программы основываются на членстве Сербии в Евросоюзе. Их блок получил название «Сербия против насилия», он имеет электоральную поддержку на уровне 24-27%.

Вторая часть оппозиции – правые националисты. Им не удалось договориться об одном блоке, поэтому их будет сразу два – Национально-демократическая альтернатива (4-6%) и Национальное собрание (3-6%).

Выборы в Сербии, пишет Euronews , рассматриваются как вотум доверия Вучичу.

«Вучич назначает новые выборы, когда ему удобно, когда он чувствует падение популярности или когда предполагает, что в будущем могут возникнуть неблагоприятные для его правительства ситуации. Таким образом ему удается выкроить пространство для маневра, которое позволяет ему откладывать важные решения, прежде всего те, которые касаются Косово», — цитирует издание сербскую журналистку Антонелу Риху.

Сербия пережила серьезный политический кризис в мае 2023 года, когда прошли массовые демонстрации из-за недовольства политикой Вучича, однако в последние месяцы таких выступлений не было. Наиболее заметной проблемой администрации Вучича остаются противоречия с Евросоюзом из-за непризнания Сербией независимости Косово и обвинения из Брюсселя в подготовке агрессии против этой страны.

По данным опросов, у СПС не должно возникнуть проблем с формированием нового правительства, но большое внимание будет уделено результату голосований в Белграде. На предыдущих выборах партия Вучича с трудом смогла сформировать большинство – потребовалось повторное голосование и несколько депутатов-перебежчиков из оппозиции.

В Белграде проживает четверть населения Сербии, город обеспечивает большую часть ВВП страны. Поэтому победа в столице обычно рассматривается как прелюдия к получению власти во всей стране, и здесь у проевропейской оппозиции есть самые сильные позиции.

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