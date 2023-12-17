Ученые нашли молекулы спирта и кислорода на спутнике Сатурна 8 17.12.2023, 17:21

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Энцелад привлек внимание ученых еще в 2005 году.

Анализируя данные, собранные зондом Кассини возле спутника Сатурна — Энцелада, исследователи выявили следы органических молекул.

Статистический анализ данных масс-спектрометров, обширная библиотека имеющихся знаний и новые методы позволили выделить молекулы спирта и кислорода, а также синильной кислоты, ацетилена, угарного газа и других соединений.

Энцелад, спутник Сатурна, привлек внимание ученых еще в 2005 году, когда зонд Кассини обнаружил водяной пар над его поверхностью. Дальнейшие исследования показали присутствие углекислого газа, метана, аммиака и молекулярного водорода. Однако выделение менее концентрированных молекул представляло сложность из-за многообразия возможных соединений.

Биофизик Джона Петер и его коллеги из Гарвардского университета использовали статистические методы и обширную библиотеку данных для анализа десятков миллиардов потенциальных моделей выбросов Энцелада.

Результаты исследования, опубликованные в Nature Astronomy, указывают на присутствие синильной кислоты, ацетилена, угарного газа, этана, спиртов (вероятно, метанола), молекулярного кислорода и других соединений.

Особенно важным является обнаружение азота в форме синильной кислоты, что подчеркивает потенциальную возможность жизни. Наличие молекулярного кислорода также подтверждено, а следы сероводорода и фосфина требуют дополнительных подтверждений.

Эти открытия подчеркивают гипотезу о наличии подледного океана на Энцеладе, который, возможно, обеспечивает условия для существования жизни. Вопрос о потенциальной астробиологической значимости этих находок остается открытым и требует дополнительных наблюдений и экспериментов.

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