Государство решило дожать инвестора, у которого уже отжало миллионы за проданную электроэнергию 4 17.12.2023, 17:39

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В деле — новый поворот.

В истории с «отжимом» прокуратурой у британского инвестора вырученных миллионов за произведенную электроэнергию в Чериковском районе возник новой поворот. Речь о компании «Солар Лэнд», в которую вложился британский инвестор и теперь требует от властей Беларуси компенсировать потери. Сейчас судебный иск к этой компании подало Минэнерго. Об этом сообщается на сайте Верховного суда, передает «Зеркало».

Заседание по иску Минэнерго к «Солар Лэнд» назначено на 21 декабря в Экономическом суде Могилевской области. Предмет спора — о признании права собственности, иные дела о признании права собственности. Другие детали этого дела не разглашаются.

Не исключено, что государство решило «отжать» активы у инвестора, в том числе в счет оплаты ранее выставленной суммы к возврату в госбюджет по решению суда.

Коротко о том, какие вопросы возникли к частной фирме с британским капиталом

Напомним, прокуратура через суд пыталась взыскать почти 15,8 млн рублей у частной компании с британским капиталом «Солар Лэнд», которая является заказчиком фотоэлектростанции в Чериковском районе. Эти средства фирма выручила за электрическую энергию, поставленную в адрес «Могилевэнерго». Сделку частника и госорганизации признали ничтожной.

Компания «Солар Лэнд» подавала на банкротство, однако Экономический суд Минска в мае вернул заявление. Эта компания ранее попала под контрсанкции Минска, владельцам фирм из черного списка запретили распоряжаться акциями.

Накануне стало известно, что гражданин Великобритании Киабод Тутонян Машад, который инвестировал в «Солар Лэнд», требует от властей Беларуси компенсировать ему сотни миллионов долларов. Он подал соответствующее уведомление о споре 26 июля 2023 года.

Позднее «Солар Лэнд» забросали другими судебными исками.

Что известно о компании «Солар Лэнд»

По данным сервиса «Картотека», компания «Солар Лэнд» была зарегистрирована в 2015 году для строительства и эксплуатации будущей фотоэлектрической станции. 100% доли в ней принадлежит британской фирме Сameliaside. Ее, в свою очередь, создали как проект в зеленой энергетике Беларуси британские инвестиционные компании United Green Group и Altоstarta.

Инвестиционный договор с белорусскими властями на возведение крупнейшей в стране ФЭС в Чериковском районе (ее установленная мощность — 109 МВт) был подписан в 2014 году. Строительство стартовало в 2018 году. В нем приняли участие белорусский и немецкий подрядчик, а оборудование было из Китая. В строй станция была введена в сентябре 2021 года, а первым месяцем коммерческой эксплуатации стал февраль прошлого года. Общая сумма инвестиционных затрат на проект оценивалась в 170 млн долларов.

«Солар Лэнд» входит в список активов, в которых их иностранным собственникам запрещено отчуждать свои доли без согласования с белорусским правительством.

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