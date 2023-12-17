В Украину прибыли польские самоходные минометы Rak

В Украину прибыли польские самоходные минометы Rak1
- 17.12.2023, 18:08
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Они могут вести навесной огонь с расстояния до 12 км.
В Украину прибыли самоходные минометы Rak из Польши. Варшава обещала их передать Киеву в марте этого года.
Об этом сообщает Bild.
Всего Украина получила 24 польских миномета.
120-мм минометы Rak установлены на бронированную колесную платформу. Они могут вести навесной огонь с расстояния до 12 км.
«Минометы помогут спасти жизни украинских минометчиков, так как те смогут вести огонь, находясь при этом под защитой стальной брони», - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что после стрельбы самоходный миномет может быстро покинуть позицию и отойти на безопасное расстояние. На прибывшие в Украину машины уже установили противодронную защиту в виде железной сетки над башней.