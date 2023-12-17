Здание отеля в Канаде передвинули с помощью 700 кусков мыла 17.12.2023, 18:33

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В Канадской провинции Новая Шотландия передвинули отель, построенный более 200 лет назад. Он весил 220 т. Для перемещения здания использовали мыло.

Отмечается, что постройка в викторианском стиле 1826 года находилась в печальном состоянии, пока ее не купила одна из девелоперских компаний, чтобы переместить на новое место и соединить с жилым домом.

Здание весом 220 тонн передвинули без помощи традиционных валиков, а применили вместо них мягкие куски специального мыла, которое позволило двум экскаваторам плавно «отбуксировать» дом на новое место.

Пока отель переехал на 30 футов (более 9 метров), но его ждет еще одно «путешествие» после завершения строительства нового фундамента.

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