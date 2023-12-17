Министр обороны Германии призвал к обязательному призыву в армию 1 17.12.2023, 18:44

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Обязательная военная служба в ФРГ была отменена еще в 2011 году.

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус призвал восстановить обязательный военный призыв в стране.

Об этом сообщает BILD.

Обязательная военная служба в Германии была отменена еще в 2011 году. Это, в свою очередь, приводит к острой нехватке кадров для бундесвера.

В связи с этим Писториус предложил ввести в стране систему призыва по образцу Швеции. Там с 2017 года военнообязанными числятся все юноши и девушки.

Они проходят обследование военной комиссии на готовность к службе, но призывают лишь небольшую часть из них.

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