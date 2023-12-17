ВСУ получили новый украинский дрон-камикадзе 4 17.12.2023, 19:06

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Дальность полета — 750 км.

Украинская компания Terminal Autonomy планирует масштабировать производство дальнобойных дронов AQ 400 Scythe, которые способны нести 43 кг взрывчатки, до 500 единиц в месяц. Об этом говорится в сообщении компании в LinkedIn.

Terminal Autonomy сообщает, что завершилась закупка необходимых деталей для серийного производства дронов в количестве 100 штук в месяц с последующим масштабированием.

Военный портал Defence Express в субботу, 16 декабря, сообщил, что опубликованные фотографии Terminal Autonomy свидетельствуют о передаче партии дронов-камикадзе на фронт.

Дальность AQ 400 Scythe составляет 750 км. Взлетная масса, по данным портала — 100 кг, из них 32 кг — это боевая часть (общая масса полезной нагрузки — 43 кг).

По данным экспертов, размах крыльев AQ 400 Scythe составляет 2,3 м, а крейсерская скорость — 144 км/ч. Продолжительность пребывания в воздухе — 6,5 часа.

Недорогой дрон даст возможность Силам обороны наносить регулярные удары по объектам на территории страны-агрессора России при условии производства от 100 единиц в месяц, пишет Defence Express.

В сентябре вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказывал, что в 2023-м производство украинских дронов выросло более чем в 100 раз по сравнению с прошлым годом. Он прогнозирует: до конца года производство может еще увеличиться.

В Украине работают около 200 компаний по производству беспилотников, сообщил 21 ноября Федоров.

В декабре министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин рассказал, что Украина производит «абсолютное большинство» дронов, которые используются на фронте — от самых маленьких и дешевых FPV-дронов до дальнобойных аналогов шахедов.

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