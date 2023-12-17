Цеслер: Макаревича до глубины души тронуло, что мы после себя собрали в пакеты весь мусор 9 17.12.2023, 19:10

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Известный художник и дизайнер рассказал, в чем разница между белорусами и россиянами.

Известный художник и дизайнер Владимир Цеслер поразмышлял в передаче «Ток», в чем разница между белорусами и россиянами.

Дизайнер также поразмышлял на тему, чем белорусы отличаются от россиян.

— Есть такие мелочи, на которые люди не обращают внимания. В советское время были такие приемники, радиолы — я их даже коллекционировал. Они ходили по всему совку: радиола «Саратов», «Москва»… И я обратил внимание, что только у «Балтики» и «Беларуси» задняя сторона сделана культурно, на все остальные даже смотреть невозможно. Я не мог понять, с чем это связано?

Один мой знакомый, который сам из Украины, но живет в Москве, говорил, что Россия, по его ощущению, не является Европой. И, к сожалению, Украина тоже. А вот Беларусь почему-то — Европа. И это ощущается, как только ты пересекаешь границу. Кажется, одна и та же природа, но ты едешь по Беларуси и уже чувствуешь, что это Европа. Почему это? Я не знаю.

Владимир Цеслер вспомнил историю приезда в Беларусь музыканта Андрея Макаревича, с которым они вместе ездили на Браславы.

— Его до глубины души тронуло, что мы после себя собрали в пакеты весь мусор, который только можно было. Но это бы ещё ничего, он ошалел от того, что мы потом прошли и собрали окурки. Он говорил, что его знакомые, если едут на пикник, то этого никогда не делают, и потом на это место уже не возвращаются, а едут дальше. Мне кажется, что белорусы очень аккуратно относятся к своей земле.

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