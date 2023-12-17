Украинские снайперы уничтожили две саперные группы противника под Купянском 1 17.12.2023, 19:27

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Снайперы Силы специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили две саперные группы противника на Купянском направлении.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал начальника Луганской ОВ Артема Лысогора.

По данным Лысогора, во время ночного наблюдения на наиболее опасных участках на Купянском направлении снайперы 8-го отдельного полка обнаружили две вражеские саперные группы. Противник планировал установить в лесу инженерные заграждения.

Однако снайперы Сил специальных операций открыли огонь по целям и уничтожили обе группы в составе четырех оккупантов.

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