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Украинские снайперы уничтожили две саперные группы противника под Купянском

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  • 17.12.2023, 19:27
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Украинские снайперы уничтожили две саперные группы противника под Купянском

Видео.

Снайперы Силы специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили две саперные группы противника на Купянском направлении.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал начальника Луганской ОВ Артема Лысогора.

По данным Лысогора, во время ночного наблюдения на наиболее опасных участках на Купянском направлении снайперы 8-го отдельного полка обнаружили две вражеские саперные группы. Противник планировал установить в лесу инженерные заграждения.

Однако снайперы Сил специальных операций открыли огонь по целям и уничтожили обе группы в составе четырех оккупантов.

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