Какие сейчас цены на Комаровке 1 17.12.2023, 19:36

Мандарины — до 15 рублей за килограмм, лисички — по 18 рублей.

На Комаровской рынке до сих пор продают грибы. А еще — тут сезон цитрусовых. К примеру, мандарины можно найти по цене от 6,5 до 15 рублей за килограмм, пишет агентство «Минск-Новости».

Средняя цена на мандарины — примерно 10−12 рублей. Но есть варианты как за 15 килограмм, так и 6,5 рубля.

Хурму в среднем продают по 8−15 рублей, хотя есть и совсем бюджетные варианты: тут стоимость начинается от 3,5 рублей за килограмм. Цена на килограмм грейпфрута варьируется от 6 до 12 рублей, лимон обойдется приблизительно в 8−10, апельсин — в 7−11 рублей.

Кило бананов можно взять за 3−4 рублей, минимальный ценник на груши — 4,5 рубля. Стоимость винограда составляет 7−11 рублей. А вот гранат нынче недешев: некоторые продавцы просят по 30 рублей за килограмм (обусловлен ценник поставками из южных стран). Если вам это не по карману, то на рынке аналогичный продукт отпускают и по 12−15 рублей. Киви обойдется в 5−9 рублей за кило.

Клюква на Комаровском рынке стоит около 10−12 рублей за килограмм. Кило малины можно приобрести за 25 рублей, как и полкило клубники. Сливу отпускают по 6−8 рублей за килограмм. Ежевику можно взять только в контейнерах (по 125 г), минимальная цена на эту ягоду — все те же 25 рублей.

Редис и огурцы продают в среднем по 5−8 рублей за килограмм. Ценник на томаты варьируется от 3 до 12 рублей, а черри можно приобрести за 10−15 рублей. Максимальная стоимость кило сладкого перца — 10 рублей, минимальная — всего 4. Баклажаны продают по 7−11 рублей, кабачки — по 5−8 рублей. Стоимость свеклы и моркови начинается от 1,3 рубля. Кило репчатого лука вполне реально взять за ту же цену.

Из грибов в наличии лисички (приблизительно 18 рублей за кило), грузди, опята, маслята (все — в среднем по 10). Подзеленки обойдутся в 8 рублей за килограмм, моховики — в 7.

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