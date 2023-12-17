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Главу парламента Австрии лишили иммунитета

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  • 17.12.2023, 20:38
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Главу парламента Австрии лишили иммунитета
Вольфганг Соботка

Из-за подозрения в коррупции.

Депутаты Национального совета Австрии лишили иммунитета председателя парламента Вольфганга Соботку, что позволит расследовать дело против него прокуратуре, которая заподозрила его в коррупции.

Об этом сообщается на сайте парламента Австрии.

«В конце пленарной недели Национальный совет дал «зеленый свет» расследованию прокуратуры по делам экономических и коррупционных преступлений в отношении главы Национального совета Вольфганга Соботки», — говорится в этом сообщении.

По рекомендации комитета по вопросам неприкосновенности депутаты «единогласно решили, что нет никакой связи между обвинениями, о которых идет речь, и политической деятельностью Соботки как народного депутата и главы Нацсовета».

Отмечается также, что оппозиция использовала дебаты, чтобы предложить Соботке уйти в отставку. Сам Соботка публично отверг обвинения и выразил желание быстрого разъяснения.

Речь идет о подозрении в причастности или подстрекательстве к злоупотреблению служебным положением. Антикоррупционная прокуратура расследует, вмешивался ли Соботка в деятельность экс-генсека Министерства финансов Томаса Шмида во время налоговой проверки Фонда Эрвина Прьолля, созданного однопартийцем Соботки, бывшим губернатором Нижней Австрии.

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