Какие бюджетные однокомнатные квартиры с ремонтом можно купить у метро в Минске 1 17.12.2023, 21:01

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До 62 тысяч долларов.

Realt.by посмотрел, какие однокомнатные квартиры с ремонтом в пешей доступности от метро продают в Минске. Это бюджетные варианты со стоимостью от 47 до 62 тысяч долларов. Во все можно заезжать сразу после покупки.

5 минут от метро «Могилевская»

Эта однушка находится по адресу Варвашени, 10. Первый этаж пятиэтажной хрущевки 1968 года. В 2017 году в доме провели капремонт.

Общая площадь квартиры — 31 «квадрат», жилая — 17. Площадь кухни — 7 квадратных метров. Квартира светлая, в ней недавно сделали ремонт. В кухне есть холодильник, газовая плита, духовой шкаф, вытяжка и небольшой телевизор.

В жилой комнате на полу лежит ламинат. Есть несколько спальных мест — большая двуспальная кровать и тахта. Оборудовано и рабочее место. Есть выход на застекленную лоджию.

Санузел в квартире совмещенный. Установлена ванна. Есть стиральная машина.

Стоимость квартиры — 47 тысяч долларов (1 497 долларов за метр).

12 минут от метро «Уручье»

Однушка, расположенная в Уручье, на Руссиянова, 30/2. Шестой этаж панельной девятиэтажки 1986 года.

Общая площадь — 35 метров, жилая — 17. Кухня — 7 метров. На полу линолеум. Есть застекленный балкон с выходом из жилой комнаты. Санузел раздельный. Установлена ванна.

Стоимость квартиры — 54 900 долларов (1 569 долларов за метр).

13 минут от метро «Каменная Горка»

Однушка, расположенная в малосемейке на Матусевича, 57. Восьмой этаж жевятиэтажки 1990 года.

В квартире 34 метра, 19 из которых жилые. Площадь кухни — 7 «квадратов». Из техники есть духовка, газовая плита, втяжка и холодильник. Установлены фильтры для воды. На полу в кухне плитка.

В жилой комнате на полу паркетная доска. Установлены стеклопакеты. Есть застекленная лоджия со шкафчиками. Санузел раздельный, установлена душевая кабина.

Стоимость квартиры — 56 тысяч долларов (1 642 доллара за метр).

5 минут от «Грушевки»

Однушка, расположенная на третьем этаже трехэтажной сталинки по адресу 2-я улица Щорса, 1. В квартире высокие потолки — почти три метра.

Общая площадь — 35 «квадратов», жилая — 16. Кухня — 5 метров. Для экономии места в кухне подоконник расширили и превратили в стол.

В жилой комнате спальную зону слегка отгородили декоративной перегородкой. Там же организовали туалетный столик. А в зоне гостиной поставили диван и телевизор. В этой комнате есть выход на балкон. Санузел в квартире совмещенный. Установлена душевая кабина. Есть стиральная машина.

Стоимость квартиры — 57 500 долларов (1 643 доллара за метр).

6 минут от станции «Уручье»

Однушка, расположенная на ул. Никифорова, 11 в малосемейке 1989 года. Восьмой этаж девятиэтажки.

В квартире 35 «квадратов» общей площади, 17 — жилые. Кухня — 7 квадратных метров. Сделан светлый ремонт. На полу лежит ламинат. Есть застекленная лоджия с выходом из кухни. Санузел раздельный.

Стоимость квартиры — 62 тысячи долларов (1 756 долларов за метр).

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