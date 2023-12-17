В БГУИР появятся две новые специальности 17.12.2023, 21:37

Названия старых подкорректировали.

В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники в 2024 году планируют начать набор на новые специальности — микроэлектроника и электронное машиностроение. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на ректора БГУИР Вадима Богуша.

— Они (специальности. — Прим. ред.) включены в классификатор, и в скором времени Министерство образования вынесет уже окончательное решение по этим специальностям и мы внесем их в порядки приема. Мы планируем уже в 2024 году осуществлять набор по этим специальностям. — сказал ректор БГУИР.

Вадим Богуш также сообщил, что структура цифр приема в БГУИР однозначно меняется, но не претерпевает каких-то революционных изменений:

— Если вы посмотрите на перечень специальностей и количество мест, то это не значит, что не происходит изменений в содержании. Особенно профессиональные компоненты (это 30−40%) — это те изменения, которые вносятся ежегодно. Понятно, что физика и математика не изменяются с такой динамикой, но профкомпоненты в обязательном порядке проходят изменения.

Ректор БГУИР рассказал о переходе университета на международных классификатор специальностей MSC, из-за чего были изменены названия некоторых учебных программ в БГУИР.

— Названия специальностей трансформировались, содержание тоже несколько изменилось, но это не революция, не прыжок. Это реализация последовательных шагов по совершенствованию системы подготовки специалистов, — приводит информагентство слова Вадима Богуша.

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