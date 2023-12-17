Белоруска вошла в топ-20 женщин IT-сферы Кипра по версии Forbes 17.12.2023, 22:03

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Наталья Миранчук

Ее проект оценивается в 2 млн долларов.

Основательница AI-стартапа Soula белоруска Наталья Миранчук вошла в топ-20 Women in Tech на Кипре по версии Forbes. Как сообщает Devby.io, в начале этого года проект оценивался в 2 миллиона долларов.

Soula — AI-приложение для помощи беременным женщинам и родителям. В приложение есть персонализированная информацию о беременности, родах и послеродовом периоде, чат-бот и библиотека.

Стартап основала белоруска Наталья Миранчук. В начале этого года проект оценивался в 2 миллиона долларов. Одним из первых инвесторов проекта была белорусская модель Екатерина Доманькова. Также в Soula инвестировала российская модель Наталья Водянова.

Forbes Cyprus Women in Tech — это премия для предпринимательниц, которые внесли значительный вклад в развитие технологической отрасли на Кипре, а также активно участвовали в благотворительных и социальных инициативах.