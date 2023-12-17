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В Индии взорвался завод по производству взрывчатки

  • 17.12.2023, 22:07
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В Индии взорвался завод по производству взрывчатки

Не менее девяти погибших.

По меньшей мере девять человек погибли, еще несколько были ранены при взрыве на заводе по производству взрывчатых веществ в городе Нагпур в индийском штате Махараштра. Об этом сообщают The Saisat Daily.

Взрыв произошел рано утром 17 декабря на заводе компании Solar Industries India, который производит промышленную и военную взрывчатку, а также топливо и боеголовки для оборонного сектора Индии.

По данным издания, на предприятии в момент взрыва находились 12 человек.

Взрыв произошел в цеху, где делали взрывные устройства для угольных шахт. Как пояснил представитель компании, это случилось во время работ по герметизации продукции.

Полиция пока расследует причину взрыва.

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