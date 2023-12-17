Легион «Свобода России» взял на себя ответственность за рейд на Белгородскую область

Легион «Свобода России» взял на себя ответственность за рейд на Белгородскую область2
- 17.12.2023, 22:14
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Штурмовые группы выполнили все поставленные задачи и успешно вернулись.
Легион «Свобода России» взял на себя ответственность за рейд на территорию Белгородской области, который состоялся 17 декабря.
Об этом сообщается в телеграме Легиона.
В сообщении отмечается: «Докладываем: штурмовые группы Легиона выполнили все поставленные задачи и успешно вернулись на территорию Украины».
Также в Легионе изложили свою версию событий в Белгородской области РФ, произошедших 17 декабря. Так, штурмовые отряды Легиона «Свобода России», когда зашли на территорию области, уничтожили ВОП (взводный опорный пункт) путинских войск неподалеку от населенного пункта Теребрено».
В Легионе подчеркнули, что они «выполнили поставленные задачи и уже вернулись».
«А всем языкам кремля, которые пишут об «украинской ДРГ» еще раз (для тупых объясняем): Мы российские добровольцы. И мы имеем право приходить домой в любое время. Тем более с хорошей целью», - подчеркнули в Легионе.