Легион «Свобода России» взял на себя ответственность за рейд на Белгородскую область 2 17.12.2023, 22:14

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Штурмовые группы выполнили все поставленные задачи и успешно вернулись.

Легион «Свобода России» взял на себя ответственность за рейд на территорию Белгородской области, который состоялся 17 декабря.

Об этом сообщается в телеграме Легиона.

В сообщении отмечается: «Докладываем: штурмовые группы Легиона выполнили все поставленные задачи и успешно вернулись на территорию Украины».

Также в Легионе изложили свою версию событий в Белгородской области РФ, произошедших 17 декабря. Так, штурмовые отряды Легиона «Свобода России», когда зашли на территорию области, уничтожили ВОП (взводный опорный пункт) путинских войск неподалеку от населенного пункта Теребрено».

В Легионе подчеркнули, что они «выполнили поставленные задачи и уже вернулись».

«А всем языкам кремля, которые пишут об «украинской ДРГ» еще раз (для тупых объясняем): Мы российские добровольцы. И мы имеем право приходить домой в любое время. Тем более с хорошей целью», - подчеркнули в Легионе.

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