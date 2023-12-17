Модный бренд Balenciaga представил платье в виде мусорного мешка за $6 тысяч 6 17.12.2023, 22:28

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Модный дом Balenciaga в своем аккаунте в Instagram опубликовал фото новинки из коллекции осень 2024. Среди них оказалось черное платье, которое напоминало мешок для мусора и мгновенно привлекло массу негативных отзывов. В итоге, обсуждение под постом ограничили.

Как указано в описании платье-бюстье выполнено из блестящего покрытия, а корсет укреплен металлическими элементами. Стоимость модели на сайте бренда составляет 6 тысяч евро.

Комментаторы массово стали сравнивать наряд с мусорным мешком. После наплыва негативных постов, уже на следующие сутки бренд закрыл возможность оставлять отзывы под фотографией.

Напомним, это не первый эксперимент Balenciaga с «мусорным имиджем». На показе зимней коллекции 2022 года модный дом представил новую кожаную сумку в виде мусорного пакета за почти 1800 долларов.

Креативный директор Balenciaga Демна Гвасаля тогда заявил:

— Я не мог упустить возможность сделать самый дорогой мусорный пакет в мире, ведь кто не любит скандалы в мире моды?

В ноябре этого года бренд эпатировал юбкой-полотенцем почти за 1000 долларов. Это изделие из махрового хлопка бежевого цвета вошло в весеннюю коллекцию бренда 2024.

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