Модный бренд Balenciaga представил платье в виде мусорного мешка за $6 тысяч

Модный бренд Balenciaga представил платье в виде мусорного мешка за $6 тысяч6
- 17.12.2023, 22:28
- 2,464
Пользователи Сети не оценили.
Модный дом Balenciaga в своем аккаунте в Instagram опубликовал фото новинки из коллекции осень 2024. Среди них оказалось черное платье, которое напоминало мешок для мусора и мгновенно привлекло массу негативных отзывов. В итоге, обсуждение под постом ограничили.
Как указано в описании платье-бюстье выполнено из блестящего покрытия, а корсет укреплен металлическими элементами. Стоимость модели на сайте бренда составляет 6 тысяч евро.
Комментаторы массово стали сравнивать наряд с мусорным мешком. После наплыва негативных постов, уже на следующие сутки бренд закрыл возможность оставлять отзывы под фотографией.
Напомним, это не первый эксперимент Balenciaga с «мусорным имиджем». На показе зимней коллекции 2022 года модный дом представил новую кожаную сумку в виде мусорного пакета за почти 1800 долларов.
Креативный директор Balenciaga Демна Гвасаля тогда заявил:
— Я не мог упустить возможность сделать самый дорогой мусорный пакет в мире, ведь кто не любит скандалы в мире моды?
В ноябре этого года бренд эпатировал юбкой-полотенцем почти за 1000 долларов. Это изделие из махрового хлопка бежевого цвета вошло в весеннюю коллекцию бренда 2024.