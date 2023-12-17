Зеленский подвел итоги исторической для Украины недели 17.12.2023, 22:40

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Владимир Зеленский

14 декабря Евросовет принял решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

В вечернем видеообращении к народу Украины президент Владимир Зеленский назвал уходящую неделю исторической и результативной.

«Мы имеем решение Европейского совета, ради которого работали весь год, — решение об открытии переговоров по членству. В ближайшие дни официально начнем с Еврокомиссией процесс оценки украинского законодательства на соответствие законодательству Евросоюза – процесс скрининга. Готовимся и к работе по переговорной рамке для Украины – ожидаем ее весной. Процесс переговоров будет непростым, но главное, что исторически мы определились: Украина всегда будет частью нашего общего европейского дома. И я благодарю всех, кто помогает приближать необходимые европейские решения, — всех, кто присоединился: и политикам, и общественным лидерам, и народам разных стран, которые все равно верят в нас, в Украину и в Европу», - сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что украинская власть продолжает работать ради того, чтобы следующий год был и с достаточными программами финансовой поддержки Украины.

«Это касается и двусторонних программ с государствами-партнерами, и программ на уровне Евросоюза, и процесса использования и конфискации российских активов, которые заморожены в разных юрисдикциях. И этот вопрос – вопрос о замороженных активах – был одним из тех очень важных решений, которые обсуждались на переговорах на неделе. В частности, в Соединенных Штатах Америки. В частности, страны «Семерки» могут продемонстрировать свое лидерство — активы государства-террориста и связанных с ним лиц должны быть направлены на поддержку Украины, для защиты жизни и людей от российского террора. Это будет справедливо. И уже готовим необходимые контуры решений», - добавил президент Украины.

Зеленский также поблагодарил страны Северной Европы, которые оказывают Украине значительную поддержку в войне за независимость, и рассказал о встречах с лидерами латиноамериканских стран.

Президент поблагодарил некоторых воинов Национальной гвардии, поименно назвав их, а также выразил благодарность всем, кто приближает победу.

«Хочу отметить сегодня особенно воинов нашей Национальной гвардии, которые вместе со всеми – в боях, вместе со всеми – помогают спасать жизнь после российских ударов, вместе со всеми – дают Украине больше безопасности. Третья бригада оперативного назначения Нацгвардии – солдат Максим Осипов и младший сержант Владислав Мороз: Я благодарю вас, ребята, за вашу результативность!.. Четырнадцатая бригада оперативного назначения – младший сержант Сергей Тихенко и капитан Григорий Токарь. Спасибо! Пятнадцатый Славянский полк Нацгвардии – младший лейтенант Александр Роговский и лейтенант Богдан Шулика. Молодцы, воины! Мир помогает, когда видит, что государство и сами люди делают все, чтобы защититься, когда видят, что у страны действительно есть перспектива защититься», - сказал президент Украины.

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