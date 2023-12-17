УЕФА опубликовал обновленный клубный рейтинг 17.12.2023, 23:04

На каких местах расположились белорусские футбольные команды.

УЕФА опубликовал обновленный клубный рейтинг, передает «Трибуна».

БАТЭ опустился с 107-ой на 151-ую позицию. В предыдущем рейтинге учитывался сезон еврокубков 2018/2019. Тогда БАТЭ добрался до 1/16 Лиги Европы, где проиграл «Арсеналу». Это принесло клубу 8000 очков рейтинга. Но в новом рейтинге этот сезон больше не учитывается, поэтому теперь БАТЭ располагается на 44 позиции ниже.

Также в рейтинге опустились и другие белоруские клубы:

«Шахтер» – с 168-й на 216-ю,

Минское «Динамо» – с 241-й на 284-ю,

Брестское «Динамо» – с 219-й на 316-ю,

«Гомель» – с 393-й на 407-ю,

«Витебск» – с 396-й на 413-ю.

Подняться смогло лишь «Торпедо-БелАЗ» – с 394-ой на 340-ую. Также в рейтинге появился «Неман». Предыдущие 5 лет он не выступал в еврокубках, а сейчас занимает 385-е место.

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