Куда исчезают белорусские предприниматели? 17.12.2023, 23:16

В Минэкономики рассказали свою версию.

Уходящий год был не самым простым для субъектов малого и среднего предпринимательства Беларуси, которые до сих пор пожинают плоды пандемии и испытывают санкционное давление. Однако в развитии малого и среднего предпринимательства есть и положительные аспекты, о которых на конференции «Бизнес Беларуси: итоги 23/правила игры 24» рассказал замминистра экономики Владимир Наумович, пишет myfin.by.

Куда исчезают предприниматели?

По итогам 11 месяцев 2023 года в Беларуси зарегистрировано почти 11 тысяч юридических лиц. Впервые с 2021 года, по словам Владимира Наумовича, количество регистраций превышает число ликвидаций субъектов хозяйствования — разбежка составляет 2640 единиц. Рост числа юридических лиц зафиксирован во всех областях Беларуси.

Количество индивидуальных предпринимателей, наоборот, сокращается: в этом году с учетом вновь зарегистрированных ИП их численность по республике уменьшилась почти на 13,5 тысячи.

Замминистра экономики считает этот процесс вполне закономерным, так как с 2023 года в связи с изменением налогового законодательства (отмена упрощенной системы налогообложения для ИП) многие предприниматели перешли в категорию юридических лиц. В лидерах по отраслям, где зарегистрировано больше всего юрлиц, оказались торговля, строительство, промышленность, транспорт, сельское хозяйство.

Экспорт услуг просел

За 10 месяцев текущего года объемы отчислений в бюджет со стороны субъектов МСП выросли на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Объем экспорта несырьевых товаров за этот же период вырос на 711,6 млн долларов. Удельный вес экспортной выручки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) достиг прогнозируемых показателей 2023 года и составил 33%.

Вместе с тем экспорт услуг за 10 месяцев 2023 года сократился на 21,5 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в общем объеме экспорта услуг доля МСП составляет 52%.

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