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Болельщик бросил стеклянную бутылку в автобус «Манчестер Юнайтед»

  • 18.12.2023, 0:34
Болельщик бросил стеклянную бутылку в автобус «Манчестер Юнайтед»

Разбил окно.

Накануне матча 17-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед», фаны мерсисайдцев устроили «теплую встречу» для игроков команды соперника.

Известный английский спортивный журналист Саймоном Пичем опубликовал в Twitter видео, как фанат бросает стеклянную бутылку в автобус МЮ. Как следствие, было разбито окно автобуса красных дьяволов.

«Футбольный клуб «Ливерпуль» категорически осуждает действия, которые привели к повреждению автобуса «Манчестер Юнайтед» во время его прибытия на Энфилд сегодня днем. Местная полиция проведет полное расследование, чтобы установить виновных. Любые лица, признанные виновными в этом позорном поведении, также столкнутся с полной силой процесса санкций клуба», — цитирует заявление Ливерпуля The Sun.

Отметим, что сам матч между двумя английскими командами завершился дружеской ничьей со счетом — 0:0.

Добавим, что для «Ливерпуля» это уже 10 игра без поражений в чемпионате Англии. Сейчас команда Юргена Клопа занимает второе место в АПЛ. Между тем, МЮ продолжает борьбу за еврокубки, занимая седьмое место.

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