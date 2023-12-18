Суд в Ватикане впервые решил отправить кардинала в тюрьму 18.12.2023, 3:42

Следствие длилось два года.

Суд Ватикана вынес приговор 10 обвиняемым в злоупотреблении средствами Государственного секретариата Ватикана, среди них – кардинал Джованни Анджело Беччу, его приговорили к пяти годам и шести месяцам тюрьмы. Об этом 16 декабря проинформировал Vatican News.

В сообщении говорится, что приговорами предусмотрены «тюремные сроки, штрафы, запрет занимать государственные должности».

Следствие длилось два года, слушание дела началось еще в июле 2021 года.

Кроме тюремного заключения кардиналу Беччу выписали штраф в €8 тыс. и пожизненно лишили права занимать государственные должности. Его признали виновным по трем пунктам обвинения в хищении средств, один из них, в частности, касается продажи здания в Лондоне.

Другие обвиняемые получили следующие приговоры:

Рене Брюльхарт и Томмазо Ди Руцца, бывшие президент и директор Бюро финансовой информации святого престола, оштрафованы на €1750;

бывший финансовый советник Государственного секретариата Энрико Крассо – семь лет лишения свободы и €10 тыс. с лишением права занимать государственные должности;

финансист Раффаэле Минчоне – пять лет и шесть месяцев лишения свободы, штраф €8 тыс., лишение права занимать государственные должности;

экс-сотрудник административного отдела Государственного секретариата Фабрицио Тирабасси – семь лет заключения, €10 тыс. штрафа, лишение права занимать государственные должности;

адвокат Никола Сквиллаче – один год и 10 месяцев лишения свободы, с отсрочкой на пять лет;

брокер Джанлуиджи Торцы – шесть лет, €6 тыс. штрафа и запрет занимать государственные должности;

менеджер Чечилия Маронья – три года и девять месяцев лишения свободы и временный запрет занимать государственные должности на тот же срок.

Оправдан от всех обвинений монсеньор Мауро Карлино.

Суд также постановил конфисковать предмет инкриминируемых преступлений на общую сумму более €166 млн.

Адвокаты обвиняемых заявили о планах подавать апелляцию.

Суд первой инстанции признал доказанным преступление растраты, заключавшееся в незаконном использовании суммы в размере $200,5 млн, «что составило примерно треть активов Государственного секретариата того времени».

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