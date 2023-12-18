закрыть
18 декабря 2023, понедельник, 9:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В кортеж Байдена врезалась машина

1
  • 18.12.2023, 8:05
  • 3,368
В кортеж Байдена врезалась машина

Cедан столкнулся с автомобилем Секретной службы США

Автомобиль столкнулся с припаркованным внедорожником из кортежа президента США Джо Байдена. Президент и первая леди не пострадали.

Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел во время того, как президент направлялся от предвыборного штаба в городе Уилмингтон (штат Делавэр) к ожидающему его бронированному внедорожнику.

В момент выхода из штаба седан столкнулся с автомобилем Секретной службы США, который использовался для блокировки перекрестков. После столкновения седан попытался покинуть закрытую зону, но сотрудники Службы безопасности окружили автомобиль с оружием и потребовали, чтобы водитель поднял руки.

Президента Байдена сопровождали до ожидающего его автомобиля, где уже находилась его супруга, и его быстро доставили домой. По информации AP, происшествие не повлияло на рабочий график президента.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хартия души моей
Хартия души моей Ирина Халип
Netflix — те еще лопухи
Netflix — те еще лопухи Андрей Санников
Письма Калиновского к нам
Письма Калиновского к нам Хведька гаспадар з-пад Віцебска
Обычная кремлевская история
Обычная кремлевская история Владимир Халип