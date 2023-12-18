В кортеж Байдена врезалась машина 1 18.12.2023, 8:05

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Cедан столкнулся с автомобилем Секретной службы США

Автомобиль столкнулся с припаркованным внедорожником из кортежа президента США Джо Байдена. Президент и первая леди не пострадали.

Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел во время того, как президент направлялся от предвыборного штаба в городе Уилмингтон (штат Делавэр) к ожидающему его бронированному внедорожнику.

В момент выхода из штаба седан столкнулся с автомобилем Секретной службы США, который использовался для блокировки перекрестков. После столкновения седан попытался покинуть закрытую зону, но сотрудники Службы безопасности окружили автомобиль с оружием и потребовали, чтобы водитель поднял руки.

Президента Байдена сопровождали до ожидающего его автомобиля, где уже находилась его супруга, и его быстро доставили домой. По информации AP, происшествие не повлияло на рабочий график президента.

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