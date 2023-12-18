Аналитики рассказали, стоит ли идти в обменники на этой неделе 18.12.2023, 8:08

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Доллар на этой неделе может подешеветь.

Впереди последняя активная неделя торгов на внебиржевом рынке Форекс и с высокой степенью вероятности рынок будет отрабатывать итоги заседаний регуляторов на прошлой неделе, пишет Myfin.by. Кроме того, на российском валютном рынке начинается налоговый период, фискальные поступления ожидаются на уровне 3,5 трлн рублей, что примерно на 30% больше ноябрьских сборов. В том случае, если на внешнем фоне не произойдет каких-либо значимых событий, российский рубль имеет шансы на укрепление.

С учетом сказанного, на начинающейся неделе можно ожидать снижения курса доллара США и роста курса российского рубля. Валютная пара USD/BYN может снизиться до 3,1200 – 3,1350. Российский рубль к белорусскому может вырасти до RUB/BYN 3,5500 за 100 российских рублей.