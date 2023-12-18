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Фальшивый диктатор: неожиданная версия насчет двойников Путина

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  • 18.12.2023, 8:12
  • 9,056
Фальшивый диктатор: неожиданная версия насчет двойников Путина

Мнение психолога.

Прямая линия и пресс-конференция российского диктатора Владимира Путина были заранее срежиссированы, заявил психолог и эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким.

В интервью Радио NV он также прокомментировал вопрос о том, использует ли Путин двойников или выходит на пресс-конференции сам.

Эксперт подчеркнул, что вероятное наличие двойника - это угроза для самого существования российского диктатора.

«Вроде бы любой диктатор хочет подставить двойника чтобы его не убили, хотя на самом деле для диктатора любой двойник - это угроза его существованию», - отметил он.

Эксперт считает, что любая персона, непосредственно контролирующая двойника может очень легко убрать Путина и контролируя двойника контролировать всю Россию.

Он отметил, что наличие двойника может создать для Путина кризис легитимности: «А Путин вообще человек, который к собственной легитимности относится очень осторожно».

«Никакой это не двойник. Это настоящий Путин потому что двойников не существует в принципе таких психопатов как он еще поискать надо», - добавил Ким.

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