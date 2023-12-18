Newsweek: Черноморский флот не сможет скрыться от возмездия 1 18.12.2023, 8:19

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Хитрый план россиян не сработает.

После появления F-16 на вооружении Воздушных сил ВСУ, российский флот не сможет скрыться от возмездия даже в восточной части Черного моря. Такое мнение в комментарии newsweek высказал аналитик Гаагского Центра стратегических исследований Фредерик Мертенс.

Отмечается, что из-за постоянных атак украинских ракет и морских дронов по военным объектам в Крыму, россияне были вынуждены передислоцировать большую часть флота в Новороссийск. Но россияне также анонсировали планы обустроить военно-морскую базу еще дальше от Украины - в городе Очамчира, являющемся частью оккупированного грузинского региона Абхазия.

Мертенс отметил, что Очамчире является «насколько отдаленным от Украины в пределах Черного моря, насколько это возможно».

«То, что это стратегическое отступление стало неизбежным для российского Черноморского флота, является одновременно свидетельством нынешних украинских операций и четким свидетельством опасности, которую представляет прибытие истребителей F-16», – сказал он.

Мертенс акцентирует, что F-16 создают для россиян значительно большую угрозу чем то, что имеют ВСУ сейчас. В частности эти самолеты способны в полной мере раскрыть потенциал противокорабельных ракет Harpoon.

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