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Пустой треп Путина

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  • Александр Невзоров
  • 18.12.2023, 8:32
  • 5,752
Пустой треп Путина

Все пути отступления он себе давно отрезал.

Теперь Путин уже не может снизить градус злобы и хвастовства. Дав «заднюю», он потеряет все.

День, когда русская чернь усомнится в «военном величии России», – станет началом путинского конца. Посему диктатор обречен врать и пугать каким-то «ленинградским военным округом», который он «создаст».

Но Ленинградская область и так битком набита воинскими частями, артбригадами, радиоэлектронной борьбой, зенитными ракетными бригадами и прочим странным хламом.

Все эти воинские части давно высосаны войной в Украине. На «местах» оставлены только допившиеся до истинной нетранспортабельности полканы и военно-технический хлам, неспособный пережить даже ж/д перевозку.

Путинская «угроза» Финляндии – это довольно жалкий и маленький «кулачок». Истинное состояние ВС РФ теперь слишком хорошо известно миру. Все знают, что Путин сгубил армию в позорной и бессмысленной войне, и его страшилки – пустой треп.

Александр Невзоров, Telegram

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