Полковник ВСУ рассказал о «боевых комарах», которые атакуют россиян 18.12.2023, 8:39

3,836

Российские пропагандисты не обманывали.

Ночью 17 декабря дроны атаковали русский военный аэродром в Ростовской области. Украинская разведка подтвердила свою успешную работу.

В эфире «24 Канала» военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ Роман Свитан объяснил важность таких атак.

По его словам, основные бомбардировщики, которые сбрасывают на украинцев бомбы, как раз там и базируются – Су-34 (новый российский) и Су-24 (старый советский).

«Если подвешивать гроздьями, самолет Су-34 может поднимать и сбрасывать до 12 КАБов. Однако они столько не подвешивают, преимущественно 6 – 8 авиабомб несет 1 такой самолет», – отметил Роман Свитан.

По его мнению, основная задача ударов – уничтожение носителей. Именно поэтому нужно добираться до аэродромов.

«Пробить ПВО противника можно только волнами. И наносить серьезный вред, особенно авиационной технике, также лучше волнами – особенно на таком расстоянии. Ракеты ATACMS нам не дадут туда отправлять, поэтому работать нужно большим количеством беспилотников», – объяснил военный эксперт.

Именно большим – не 2 – 3 и не десятки. Беспилотники должны идти по волнам примерно до 30 – 40 ежедневно.

Производство беспилотников

ВСУ получили первую партию БПЛА-камикадзе AQ 400 Scythe, которые производятся на территории Украины. Начальная производственная мощность – 100 единиц в месяц, ее планируется увеличить до 500 единиц.

«В месяц 500 штук – это как раз тот номинал, который нам нужен, чтобы выполнить эти 2 задачи. Первую – засушить ПВО противника. Вторая – нанести поражение военным объектам России», – подчеркнул Свитан.

«Итак, у нас есть очень хорошая возможность разоблачать ПВО противника, проходить и дальше выполнять боевые задачи. При этом в дешевом варианте», – рассказал Роман Свитан.

«Им можно вводить элементы того же искусственного интеллекта, закачивать программы и можно даже ставить такую легкую дешевую головку самонаведения, направлять куда-то туда на восток. Главное, чтобы он пробился и разоблачил систему ПВО, а дальше вычислять цели и выходить на военные объекты», – объяснил военный эксперт.

Кроме того, Свитан рассказал о режиме «свободной охоты» — отправлять сотню беспилотников на восток, где они дальше сами кружат и ищут цели – какие увидят, такие будут бить.

По его словам, если каждую ночь будет заходить от полусотни беспилотников в режиме «свободной охоты», то это будут те «боевые комары», о которых говорили россияне – только в виде беспилотников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».