Суд поставил точку в споре «Балтики» и белорусской компании о пивных брендах Carlsberg 18.12.2023, 9:00

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«Балтика» требовала признать недействительным договор.

На минувшей неделе Арбитражный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск компании «Балтика» к белорусской компании «Виста БиУай Ко», связанной с Carlsberg. Дело рассматривали в закрытом режиме, однако известно, что суд удовлетворил иск полностью, пишет Office life.

Как писал «Коммерсантъ», компания «Балтика» еще в октябре подала иск к «Виста БиУай Ко», а также к некоторым другим, связанным с Сarlsberg Group компаниям. В частности, в иске к белорусской компании «Балтика» требовала признать недействительным лицензионный договор.

В ноябре этого года были задержаны и арестованы бывшие топ-менеджеры «Балтики» Денис Шерстенников (в свое время около пяти лет возглавлял белорусскую «Аливарию») и Антон Рогачевский. Их обвинили в передаче заграничным компаниям, связанным с Сarlsberg Group, прав на пивные бренды. Одна из них — «Виста БиУай Ко» — зарегистрирована в Минске. Компания занимается деятельностью, связанной с «арендой и лизингом продуктов интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме объектов авторского права».

Следствие утверждает, что права на пивные бренды были переданы до подписания Путиным указа о передаче доли датчан в «Балтике» во временное управление государства. Источники «Коммерсантъ» предполагали, что передача прав другим компаниям могла быть связана как с подготовкой к продаже российского бизнеса Сarlsberg, так и с попыткой сохранить часть брендов до лучших времен.

О каких именно брендах идет речь, официально не называется. Однако, известно, что переданное право лишало бы «Балтику» возможность экспортировать их в страны СНГ.

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