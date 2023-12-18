Маск призвал человечество создать базу на Луне и города на Марсе 18.12.2023, 9:21

На это может уйти не так много времени.

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что человечеству следует осваивать космос и заселять другие планеты. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

По словам Маска, человечество должно обладать космической базой на Луне, городами на Марсе и находиться «среди звезд».

Предприниматель отметил, что от первого полета самолета, сконструированного братьями Райт, до высадки на Луну прошло всего 66 лет, а с момента последней высадки на Луну прошло уже полвека. Маск подчеркнул, что такой длительный срок не может являться высшим достижением человечества как цивилизации.

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