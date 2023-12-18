Путина разгромят за его же деньги 2 Альфред Кох

18.12.2023, 9:29

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Важное решение все ближе.

Financial Times пишет, что Запад уже совсем близок к решению вопроса о конфискации замороженных российских активов. И что, вроде бы, американцы нашли юридически корректное решение этой проблемы.

Если такое решение будет принято и замороженные российские $300 млрд. передадут Украине, то победа будет у Украины в кармане. Тут уж главное - не дать все эти деньги растащить. Я понимаю, что в украинских реалиях это задача непростая. Но все же, хотелось бы думать, что решаемая. Впрочем, половины этих денег хватит для того, чтобы завершить войну полным разгромом путинского войска.

Надеюсь, что за полновесные доллары американцы будут готовы поставить в Украину танки, дальнобойные ракеты и самолеты в тех количествах, которых будет достаточно для победы.

Я, кстати, тихо подозреваю, что это американский ВПК сумел так вдохновить юристов, что они нашли, таки, решение казалось бы нерешаемой задачи. И то верно: сколько можно ходить и облизываться на эти триста ярдов. Не лучше ли потратиться на юристов и заполучить эти ярды себе в виде огромных военных заказов, и за счет денег Путина провести полное перевооружение американской армии?

Что, Вован! Не ожидал ты такого разворота событий? Тебя же за твой счет и отымеют! Хо-хо…

Слава Украине!

Альфред Кох, Telegram

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