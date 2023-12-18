Мать пятерых детей из Минска прокатилась на сноуборде в одном купальнике 17 18.12.2023, 9:37

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Спуск с горки занял одну минуту.

Вы не поверите, но зимой тоже бывает жарко. По крайней мере, смелой минчанке, которая на днях прокатилась на сноуборде в одном лишь купальнике. Видео горячей поездки в «Силичах» она выложила в своем Instagram, пишет Onliner.

Судя по профилю, девушку зовут Яна Чадович, она блогер и мать пятерых детей.

В комментариях под видео пользователи расщедрились на комплименты: «Отличный лыжный костюм, яркий и по фигуре», «Класс!!! Все сноубордисты рядом попадали, разинув рты!!!», «Королева эпатажа вовсе не Леди Гага, это Яна!»

— У меня давно была идея отснять такой ролик: мне часто попадались подобные видео с европейских горнолыжных курортов. Я решила их повторить. Тем более как блогеру мне стало интересно, залетит ли он в рекомендации, — рассказала Onlíner Яна. — Дома я надела купальник под термобелье с мыслью о том, что вряд ли решусь, но пусть будет на всякий случай.

Через три часа катаний девушка все же решилась. Говорит, что к этому моменту уже разогрелась и потому ей было даже жарко.

— Спуск занял одну минуту, поэтому замерзнуть не успела, да и адреналин не дал.

По словам Яны, реакция окружающих была позитивной: люди на подъемниках свистели и подбадривающе кричали, а те, что были на склоне, остановились и ждали, когда девушка проедет.

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