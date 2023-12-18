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Украинский аэроразведчик показал провал россиян под Авдеевкой

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  • 18.12.2023, 9:44
  • 8,940
Украинский аэроразведчик показал провал россиян под Авдеевкой

Масштабная атака закончилась фиаско.

В районе Авдеевки Донецкой области российские оккупационные войска с 10 по 16 декабря провели серию самых масштабных после первого наступления в октябре атак. Только в первый день активных штурмов противник потерял девять танков.

Это произошло на южном фланге города. Фотографиями подбитой и уничтоженной военной техники захватчиков поделился на платформе X (ранее Twitter) украинский аэроразведчик, который ведет страницу под ником Kriegsforscher.

Он заявил, что бои в указанный период были «ожесточенными и действительно очень тяжелыми».

Интересно, что среди фото подбитой техники есть Т-62. Kriegsforscher считает, что тот должен был использоваться как танк-камикадзе в начале прорыва, однако был подбит украинскими защитниками и брошен оккупантами.

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