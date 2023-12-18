Страны Балтии протестуют против решения МОК по белорусским спортсменам 5 18.12.2023, 9:51

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И обратились к Баху.

Национальные олимпийские комитет Латвии, Литвы и Эстонии выступили против участия в парижской Олимпиаде спортсменов из России и Беларуси — даже в нейтральном статусе. Об этом говорится в их обращении к главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

«Мы разочарованы этим решением, призываем международные спортивные федерации не допускать спортсменов из этих стран к участию в международных соревнованиях», — говорится в обращении. Руководители балтийских национальных олимпийских комитетов просят МОК представить «четкую схему» по отбору белорусских и российских спортсменов для участия в соревнованиях.

Олимпийские комитеты стран Балтии считают, что нельзя допускать к участию российских и белорусских спортсменов, «пока в Украине идет война, в которой мирное население страдает от военных преступлений, совершенных Россией и поддерживаемых Беларусью».

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