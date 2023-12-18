В Петербурге двум российским пропагандистам запенили квартирные двери 6 18.12.2023, 9:57

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Полиция не спешила приезжать на вызов.

Стало известно, что 18 декабря в Петербурге двум российским пропагандистам залили пеной входные двери. Об этом сообщили Telegram-каналы «МВД Медиа» и Mash на Мойке. По одному из адресов живёт военкор Роман Сапонькова, по второму ранее проживал военный корреспондент Дмитрий Стешин. Оба в момент происшествия находились на войне в Украине.

Сапожников уверен, что хулиганы действовали по тем данным, которые ранее слили в Сеть украинцы. При этом полиция не спешила приезжать на вызов. Только спустя время все же наведались, сняли показания и данные с камер.

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