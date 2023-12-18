Символ «путиномики» Telegram-канал «СерпомПо»

18.12.2023, 10:21

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Показательная история.

Вице-премьер РФ Чернышенко «в кулуарах» съезда «Единой России» объявил, что правительство сделает все необходимое для финансового оздоровления «Роснано». Долг почти на 100 млрд российских рублей.

Показательная история для того, что являет собой «путиномика». В этом вся ее суть.

На средства налогоплательщиков создается структура. Задачи, которые в нормальной экономике решают частные компании, здесь поручены как бы «государственному бизнесу». Главой назначают «своего».

Затем бюджетные средства «проедаются», каких-то видимых успехов у этого «локомотива развития» нет. Руководитель тихонько «испаряется» за границу (как бы с намеком, что не согласен с войной). У компании «дыра», которую закрывает «государство», т.е. те, кто платит налоги.

Такова при «путиномике» вся ее основа – «госкомпании», «госкорпорации» и якобы частные компании. Все висит на привилегиях, монополиях и все хуже частной альтернативы.

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