«Кое-кто решил пойти куда подальше» 1 18.12.2023, 10:29

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Удастся ли режиму продавать стеклянные бусы африканцам?

Первый энергоблок Белорусской атомной станции включили в сеть после планово-предупредительного ремонта. Какая интересная все-таки жизнь у первого энергоблока Белорусской АЭС. Немного однообразная, но зато регулярная, пишет Telegram-канал «Письма к дочери».

Вот пошутил, а дальше буду немножко про скучное.

Российский Центробанк в пятницу повысил свою ключевую ставку. Ты меня, конечно, спросишь: а нам с тобой что с этого? А я тебе объясню. Только не сразу.

Российский Центробанк почему ставку повышает? Потому что у него финансовой стабильности нету. Если бы у него финансовая стабильность была, так он бы ничего и не повышал. Правда, он уже много раз повышал, а финансовой стабильности это пока ни разу не помогло. Инфляция у него повышенная, а финансовой стабильности, какой себе хотелось, как не было, так и нет.

А проблемы уже есть. Высокая ставка – дорогие кредиты. Дорогие кредиты – меньше денег. Меньше денег… – меньше денег. На всякие излишества разные. Ну там чтобы покупать себе что-нибудь ненужное. А белорусские же власти очень надеялись, что они в следующем году смогут продать в Россию много всего ненужно. Потому что продажа в Россию ненужного – краеугольный камень государственных планов экономического процветания и финансовой стабильности на следующий год.

А чтобы были процветание и стабильность в следующем году в Россию нужно продавать еще больше всего ненужного, чем продавали в этом. Потому что экономика сама себя не вырастит. То есть, она, конечно, вырастит, если ей строго так приказать. Желательно с добрым прокурорским прищуром.

Но денег-то от этого больше не станет. Станет только меньше. А чтобы денег было больше, надо чтобы было куда продавать все, что экономика у себя вырастит лишнего. А как ты продашь, если у единственного союзника нету лишних денег на белорусскую стабильность? У него и с собственной стабильностью как-то не особо получается.

А других таких союзников, которым можно продать много всего ненужного, пока найти как-то не получается. Хотя кое-кому в свои немолодые уже годы пришлось пойти по миру. Я имею в виду, чтобы найти новых торговых партнеров и перспективные рынки сбыта, а не то, что ты себе может подумала.

Правда, на тех рынках сбыта, которые поближе, кое-кого знают. Поэтому они получается для него уже не такие перспективные. Так кое-кто решил пойти куда подальше. В смысле туда, где его пока еще не знают. Тем более, что кое-кого еще в детстве научили перспективности африканского рынка сбыта. Что на африканском рынке сбыта умный человек может взаимовыгодно обменять свои стеклянные бусы на золото, алмазы и редкоземельные металлы.

И ты видишь, что получается? Что белорусская стабильность в следующем году зависит, во-первых, от способности кое-кого продавать стеклянные бусы младшим африканским братьям, а во-вторых, от того, сколько лишних денег будет у единственного союзника. Сомнительные такие основания для экономического процветания и финансовой стабильности.

P.S Уверен, что за время моего отсутствия ты не забыла про соколов, которые сбросили крысу на ступеньки дома правительства в день отказа в регистрации Бабарико и Цепкало.

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