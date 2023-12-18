Стало известно, где Россия спрятала главные корабли Черноморского флота 4 18.12.2023, 10:40

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Часть из них является носителями ракет «Калибр».

Выяснилось, куда Россия стянула самые серьезные единицы кораблей Черноморского флота в попытке спрятать технику от ударов Украины.

В порту Новороссийска заметили новое пополнение: среди боевых единиц числятся носители ракет «Калибр». Об этом заявляет мониторинговая группа «Крымский ветер», проанализировав спутниковое фото от OSINT-исследователя MT Anderson от 17 декабря.

По данным проекта, в порту находятся носители «Калибров»:

2 из 2 фрегатов типа «Адмирал Григорович»;

3 из 3 МРК проекта 21631 «Буян-М»;

4 из 4 подводных лодок проекта 636.3 «Варшавянка»;

1 из 3 МРК проекта 22800 «Каракурт».

Также там замечены: 3 патрульных корабля проекта 22160 типа «Василий Быков» (из них один с ЗРК «Тор» на борту); 3 БДК проекта 775; 1 БДК проекта «Иван Грен»; 3 тральщика проекта 266М «Аквамарин».

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