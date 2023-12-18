Председателей райисполкомов готовят к войне 11 18.12.2023, 10:44

5,496

Лукашенковских чиновников забирают на пятидневные курсы.

Председателям райисполкомов будут пять дней рассказывать о правилах развертывания территориальной обороны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Курсы под названием «Территориальная оборона» пройдут с 18 по 22 декабря на факультете Генштаба ВС Военной академии Беларуси.

В учебных аудиториях соберутся председатели районных исполнительных комитетов. В рамках обучения им расскажут об основах территориальной обороны, а также о порядке действий в случае войны. Кроме того, обучат организации и развертыванию территориальной обороны на местах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».