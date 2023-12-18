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Председателей райисполкомов готовят к войне

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  • 18.12.2023, 10:44
  • 5,496
Председателей райисполкомов готовят к войне

Лукашенковских чиновников забирают на пятидневные курсы.

Председателям райисполкомов будут пять дней рассказывать о правилах развертывания территориальной обороны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Курсы под названием «Территориальная оборона» пройдут с 18 по 22 декабря на факультете Генштаба ВС Военной академии Беларуси.

В учебных аудиториях соберутся председатели районных исполнительных комитетов. В рамках обучения им расскажут об основах территориальной обороны, а также о порядке действий в случае войны. Кроме того, обучат организации и развертыванию территориальной обороны на местах.

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