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Нацбанк Беларуси выпустил монету в честь Года Дракона

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  • 18.12.2023, 11:04
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Нацбанк Беларуси выпустил монету в честь Года Дракона

Тираж монеты составляет 1199 штук.

Национальный банк Беларуси выпустил в обращение памятную монету в честь символа наступающего 2024 года по китайскому календарю.

Монета «Год Дракона» выпущена в серии «Кiтайскi каляндар». Она имеет номинал 20 рублей, выполнена из серебра пробой 925, масса монеты – 33,63 грамма, диаметр – 38,61 мм. Тираж монеты составляет 1199 штук.

На аверсе размещена композиция, состоящая из элементов часового механизма, Cолнца и Луны; в центре часового механизма – вставка из фианита; по кругу – числа, обозначающие годы с 2013 по 2024, по количеству лет одного цикла китайского лунного календаря; золотом выделены отдельные элементы центральной композиции и 2024. На реверсе монеты находится стилизованное изображение дракона и соответствующего позолоченного китайского иероглифа.

Также сегодня выпущены в оборот памятные монеты «Свіцязянскі» серии «Заказнікі Беларусі»: серебряный 20-рублевик и медно-никелевый рубль. Их тираж – 750 и 1500 штук соответственно.

Серебряная монета номиналом 50 рублей выпущена тиражом 1200 штук, а медно-никелевый рубль – тиражом 1500 штук.

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