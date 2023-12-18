Новое контрнаступление Украины: эксперт назвал дату и раскрыл детали операции 18.12.2023, 11:11

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Консолидация сил сегодня гораздо серьезнее, чем была.

Украинскому командованию стоит готовиться к новому контрнаступлению в 2024 году. В условиях ослабления позиций РФ на фронте у Украины будет возможность провести успешные наступательные действия. Такое мнение в эфире «Эспрессо» высказал военный эксперт Михаил Притула.

«Вероятно, нам удастся лучше подготовить контрнаступление на 2024 год. Ведь мы сможем количественные показатели перевести в качественные. Украина к этому времени еще бы получила все то оружие и технику, которую нам обещали наши союзники.Также сейчас большое количество наших военнослужащих проходят подготовку и усиленно изучают иностранную технику. Стоит отметить и то, что Европа не была готова к большой войне. Сейчас ситуация изменилась. То же самое касается и США. Консолидация сил сегодня гораздо серьезнее, чем была», - пояснил Притула.

Эксперт подчеркнул, что если позиции России на фронте в Украине ослабятся, это откроет возможности для успешных наступательных действий.

«Россияне, как теряют технику и личный состав, так и будут терять. За следующие 6 месяцев РФ потеряет много техники и людей. Соответственно, проблемы в них будут увеличиваться. Поэтому Россия ослабеет, а у нас есть время усилить свои ресурсы для наступательных действий. Сейчас трудно прогнозировать, впрочем время подготовки для успешного контрнаступления уже в 2024 году у нас точно есть», - отметил он.

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