ГАИ устроила рейды по белорусским полям и лесам 2 18.12.2023, 11:18

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Они будут проходить на регулярной основе.

В ГАИ Витебской области сообщили 18 декабря, что отправили свои патрули в поля и лесам. Так там решили провести рейды на водителей мотовездеходов, чтобы проверить соблюдение ими ПДД.

«Зимой в органы внутренних дел обращаются представители сельхозпредприятий, так как водители снегоходов периодически устраивают катания по сельхозугодьям, уничтожая посевы», — рассказали о причинах необычных рейдов в Госавтоинспекции.

Также в ведомстве рассказали, что любители снегоходов и вездеходов выезжают на проезжую часть, что категорически запрещено Правилами дорожного движения.

«Данные транспортные средства не предназначены для участия в дорожном движении. Управляя ими, водители ни в коем случае не должны выезжать и даже пересекать дороги общего пользования. Нужно выбирать такие места для передвижения, чтобы не создавать угрозу безопасности граждан и не причинять ущерб окружающей среде, в том числе сельскохозяйственным угодьям», — заявил начальник ОГАИ Бешенковичского РОВД Александр Зубец.

В пресс-службе ГАИ сообщили, что такие рейды будут проходить на регулярной основе.

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